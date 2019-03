Žena na Frýdlantsku zamkla ve sklepě hladového zloděje: Za pár soust mu hrozí dva roky

Hlad je nejlepší kuchař a od středy asi i nejhorší zloděj. Právě prázdný žaludek byl důvod, proč 28letý cizinec vnikl do domu na Frýdlantsku. Muž zamířil do sklepa, kde našel přesnídávky a hned se do nich pustil. Jenže nemotorného zloděje zaslechla obyvatelka domu a ve sklepě ho duchapřítomně zamkla. Pachatel po pár minutách skončil v poutech.