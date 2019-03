Ochranka vyhodila nevidomého ze supermarketu: Měl s sebou totiž slepeckého psa!

Píše se rok 2019 a člověk by řekl, že lidstvo je již dostatečně vyspělé a tolerantní vůči handicapovaným. Ochranka anglického nákupního střediska Bluewater však ukázala, jak necitlivě a urážlivě se mohou lidé chovat k nevidomým.

Svědkyně Pauline Letchfordová (61) nakupovala se svou rodinou, když si uvědomila, co se děje. „Manželka nevidomého muže chodila do obchodů. Všimli jsme si jeho psa, protože byl překrásný. On stál u zábradlí a nikdy psa nebral dovnitř,“ popsala začátek ponižujícího incidentu.

„Pak jsme si všimli člena ochranky, jak ho začal následovat a řekl muži, že musí odejít, protože tam nesmí mít psa. Pán a jeho žena slušně vysvětlili, že je slepý a že má psa povoleného. Bylo to otřesné, že se stal terčem něčeho podobného. Bylo mi ho líto," pokračuje Pauline.

Ochranka byla neoblomná

„Ochranka však neustoupila. Muž pořád říkal, že musí odejít. Byla to velmi ponižující situace, kterou si muž musel projít. Pes byl klidný a choval se dobře. Co člen ochranky udělal, bylo hrozné a naprostá hanba,“ vypráví dál Pauline. Nevidomý nemohl uvěřit vlastním uším.