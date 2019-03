Míša (†12) se zabila při sáňkování: Místo, kde zemřela, je prokleté, pláčou rodiče

Už tomu budou tři roky, co při tragickém sáňkování zemřela košická dívka Michaela T. (†12). Příbuzní děvčátka společně s přáteli a spolužáky se vydali na místo neštěstí, aby uctili památku nadané žačky a talentované sportovkyně. Rodiče jsou přitom přesvědčení, že místo, kde vydechla naposledy, je prokleté.

Vůbec netajili zděšení, když si všimli, že na místě, kde Míša zemřela, byla „zaparkovaná“ sněžná rolba. „Zůstali jsme v šoku. Na zledovatělém povrchu se povalovaly rozbité lucerničky a zbytky květin. Strom, do kterého Miška narazila, byl vyvrácený. Nevím, na co čekají? Až se tam stane další neštěstí? Je to asi prokleté místo,“ popisuje nepříjemný zážitek maminka děvčátka webu Pluska.sk. Dodává, že právě na tomto tragickém místě si společně s manželem uvědomili, kolik času už uteklo od smrti jejich milované dcery.

Slimáčí tempo soudu

„Těžko snášíme fakt, že ještě nepadl verdikt soudu. Učitelka Petra S., která byla na lyžařském výletu jako pedagogický dozor, sice čelí obžalobě z usmrcení a ublížení na zdraví další žačky Veroniky, ale soud pokračuje slimáčím tempem. Momentálně soudce přehrává účastníkům jednání výpovědi dětí. Je to zdlouhavé, protože svědků je hodně,“ vysvětlila paní Ivka. Říká, že spolu s manželem Jurajem se se smrtí své dcery nedokázali ani po tak dlouhé době vyrovnat.

Záhadná smrt herečky Karolíny (†29): Vypadla z 12. poschodí!

„Každý den na ni myslíme. V našich srdcích máme obraz nevinného děvčátka, jehož přítomnost naplněnou láskou jsme si všichni užívali plnými doušky,“ říká se slzami v očích. „Dnes by už byla deváťačka a řešili bychom přijímačky na střední školu, možná i první lásky. Na naše otázky už nikdy nedostaneme odpověď ani my, ani tři její sourozenci Iveta, Jakub ani nejmenší Eliška, jejíhož narození se Miška nedožila,“ pláče nešťastná matka.

Rodičům se nikdy neomluvila

„Nerozumíme, proč osoba, které jsme svěřili naše dítě, si užívá svobodu namísto toho, aby přiznala své selhání, že během lyžařského výcviku neplnila povinnosti pedagogického dozoru i například tím, že obutá v crocsech nezabránila, aby děti sáňkovaly na nebezpečné sjezdovce. Dokonce ani není schopná přijít na hrob a zapálit svíčku. To, že se nám dosud neomluvila, ani nekomentujeme,“ dodává otec Juraj. „Nepřejeme nikomu zažít to, co se stalo nám. Strašná prázdnota, která smrtí dcery zasáhla naši rodinu, se nedá ničím vyplnit,“ říká zdrcený muž.

Saša (†15) se oběsila na žebřinách ve škole: Pitva přinesla zásadní odhalení

Učitelce hrozí v případě prokázání viny pět let za mřížemi. Při tragické nehodě, ke které došlo 3. května 2016 ve večerních hodinách v lyžařském středisku Krompachy – Plejsy na neosvětleném lyžařském svahu, sáňkovaly malé děti, účastníci lyžařského výcvikového kurzu. Dvě děvčátka ve věku 12 a 13 let přejela na sáňkách na strmou část sjezdovky. V důsledku rychlé jízdy nedokázaly sáně ovládat ani zastavit a následně narazily do stromu a skal vedle sjezdovky. Při nárazu obě děti utrpěly vážná zranění. Michaela těm svým podlehla.