Unikátní svědectví: V dubnu 2017 pěla babička na Valinku ódy: Brutální týrání asi nepřežila, bojí se dnes pražská mordparta

Sedmiletou Valerii z Prahy viděli naposledy v říjnu 2017, od té doby uplynul téměř rok, než se po děvčátku začal někdo shánět. Krátce nato policie zadržela její babičku, kterou teď podezřívá z brutálního týrání, obávají se navíc, že dítě již nemusí být naživu. Přitom pár měsíců před zmizením malé Valinky její babička vyprávěla svůj životní příběh pro projekt Humans of Prague.

"Děti musí vidět, že je má někdo rád. A že to s nimi myslí dobře," říká v rozhovoru pro Humans of Prague z dubna 2017 babička sedmileté Valerie Kvasničkové. Ta samá žena je nyní podezřelá z násilí vůči dětem, které měla v pěstounské péči. „K týrání, mnohdy i brutálnímu, používala mimo jiné roubík, aby poškozená nemohla křičet, a svazovala ji. Jednou z vyšetřovacích verzí je i to, že Valerie toto týrání nemusela přežít,“ popsal šokující zjištění policejní mluvčí Jan Daněk.

Roubík a svazování! Valerie (7) týrání babičkou nemusela přežít, bojí se mordparta

Příběh, který zveřejnil fotograf Tomáš Princ na Facebooku, ale babičku vykresluje v úplně jiném světle. Po smrti svého syna jí snacha údajně zakázala se stýkat se čtyřmi vnoučaty. Jenže nový přítel mladé ženy o děti z prvního vztahu prý nestál. "Skončily v Klokánku. Když jsem se to dozvěděla, tak jsem je hned jela navštívit. Když jsem ten den za nimi přišla, tak mi hned skočily okolo krku: ‚Babi! Babi, zase budeme rodina!‘ Všichni jsme brečeli," popsala babička.

Děti nakonec získala do pěstounské péče a podle Prince to vypadalo, že se o ně stará dobře. "Děti pobíhaly, smály se. Žádné podezření jsem nepojal, že by bylo něco špatně. Tedy kromě toho příběhu, který vyprávěla ta babička a který byl sám o sobě dramatický," popsal Rozhlasu Princ.

"Tahle je nejmladší, takže si mě už ani nepamatovala a zpočátku mě vůbec nechtěla poslouchat. Vůbec nejedla, bez dovolení šla a brala si bonbóny. Chvíli trvalo, než se rozkoukala, než jsme si na sebe zvykly. Děti musí vidět, že je má někdo rád. A že to s nimi myslí dobře, i když jim zrovna něco zakazuje. Viď?" řekla přímo o Valerii ještě babička Princovi. Poslední aktualizací od policie bylo zveřejnění identikitu muže, který v minulosti přišel s babičkou i Valerií do školky a snažil se domluvit, že bude dívku občas vyzvedávat.

V srpnu loňského roku jeden z příbuzných policii nahlásil, že Valerii již několik měsíců neviděl. Prokazatelně byla naposledy spatřena v říjnu 2017. Když se rozjelo pátrání, snažila se babička odjet do Německa, prý za dcerou. Policisté ji ovšem zadrželi a od té doby je ve vazbě. S policií nespolupracuje.