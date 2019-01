Aleně Zs. se stará o dceru i záhadný mercedes: Našla 7 nábojnic v obálce se svým jménem

Výhružky smrtí celé rodině, zastrašování, pomluvy. To nyní musí snášet Silva, kamarádka Aleny Zs., která sedí ve vazbě coby podezřelá z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27), od jejichž smrti brzy uplyne rok.

Na jejím dvoře stojí zaparkováno auto Aleny Zs., za to ji před pár dny někdo obvinil, že je kradené. Před měsícem našla ve schránce obálku, ve které bylo sedm nábojnic. „Na obálce bylo mé jméno a uvnitř 7 nábojů,“ cituje ženu web noviny.sk. Silva žije se svou 7člennou rodinou na samotě za Komárnem, v domě, kam za ní na návštěvy chodila také Alena Zs., která již několik měsíců čeká ve vazbě s obviněním, že si objednala vraždu investigativního novináře, při které zemřela i jeho snoubenka Martina.

„Ten člověk, který to udělal, chce jen zastrašovat. Ale myslím si, že by si měl takové zastrašování rozmyslet, v domě, kde jsou děti, které s tím nemají nic společného. Alenka je moje kamarádka, pomáhám jí s dcerou, starám se o její maminku, pomáhám jim, pomáhám i jiným,“ nechala se slyšet Silva, která promluvila pro televizi Joj. Z její řeči je patrné, že má jisté vazby na Česko, jelikož perfektně vyslovuje "ř", slovenský přízvuk má minimální, stejně tak jako používá jen málo čistě slovenských výrazů.

Jednou z věcí, o které se postarala, je bílý mercedes, kterým jela Alena Zs. koncem září na prohlídku k lékaři, kde ji zadrželo speciální komando Lynx. Fotky automobilu někdo doručil redakci Novin.sk s tím že jde o kradené auto. „To auto tu stojí dva měsíce, není v hledání. Sami jsme to ověřili, nikdo jiný o to auto zájem nemá. Ví o tom policie i prokuratura,“ dodala Silva.

Automobil vlastní firma ze Zlatých Moraviec. Podle informací týdeníku Plus 7 dní ho má mít smluvně pronajato Jozef D. z Bratislavy. „Měla ho v užívání. Nikdy jsme neřešily, když se sem auto přivezlo. Sundali jsme SPZ, jsou v kufru. Ona před tím roky jezdila jiným mercedesem, který byl v jejím vlastnictví,“ řekla k automobilu Silva, která s Alenou komunikuje. Oficiální cestou si vyměnily několik dopisů, o autě prý nepadlo ani slovo.

„Alena je zatím obviněna, nikdo ještě nikde neprokázal, že je vinna. Zatím jsme spolu řešily jen to nejnutnější. Novináři tam chodili a každodenně natáčeli. Auto tam stálo, potřebovali jsme vyřešit, aby nebylo na očích, aby bylo v bezpečí,“ řekla Silva.

Podle informací zdroje TV JOJ, která reportáž o autu v úterý odvysílala, se měl již ozvat majitel vozidla, který si ho v příštích dnech má odvézt.