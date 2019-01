Muž vyzbrojený nožem na silvestra pobodal tři lidi, křičel prý slovo „Alláh“

Muž a žena byli převezeni do nemocnice. Média neuvádí, v jakém jsou stavu. Policista byl raněn do ramene. Na místě zůstávají jeho kolegové. Manchesterská radnice potvrdila, že silvestrovské oslavy v centru města budou pokračovat a že posílí bezpečnostní opatření.

Situaci popsal producent živého vysílání rozhlasové stanice BBC 5 Sam Clack, který byl shodou okolností „velmi blízko té nejděsivější věci“. Nejprve na tramvajové zastávce spatřil pobodaného muže a posléze uslyšel výkřik, uvedl.

„Žena srdceryvně křičela, vypadalo to, jako by se prali. Viděl jsem, jak se k němu blíží policisté v reflexních vestách. Přiblížil se ke mně,“ líčí útok Clack. "Sklopil jsem pohled a zaznamenal jsem, že drží nůž s černou rukojetí, s ostřím dlouhým dobrých 30 centimetrů" dodal.

BREAKING: British Transport Police say officers are responding to an incident at #Manchester Victoria station. pic.twitter.com/3fdEB1YN8W