Opilý šofér na Chrudimsku „obmotal“ strom: Měl 1,6 promile a zákaz řízení do roku 2025

Opilý řidič na Chrudimsku narazil do stromu

Hasiči zasahovali u vážné dopravní nehody na Chrudimsku. Opilý řidič se zákazem řízení nedaleko Proseče narazil do stromu. Muž utrpěl těžká zranění, hasiči ho z vozu museli vyprostit.

Opilý čtyřiatřicetiletý řidič osobního mercedesu v sobotu ráno u Proseče na Chrudimsku narazil do stromu a těžce se zranil. K řízení auta neměl oprávnění, protože do roku 2025 měl soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. ČTK to řekla mluvčí policie Markéta Janovská.

Muž havaroval na silnici druhé třídy vedoucí z Proseče směrem na Borovou. „Řidič nadýchal 1,6 promile alkoholu. V autě cestoval sám," uvedla mluvčí. Záchranáři muže převezli do nemocnice. Okolnosti nehody policie dál vyšetřuje.