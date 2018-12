Je mi líto, že nemůžu být na Vánoce s rodinou, pláče Tereza z basy. K soudu půjde i na Štědrý den

Video Tereza přichází k soudu - Blesk.cz 360p REKLAMA

Tereza se modlila, aby nestrávila Vánoce v pákistánské vazební věznici. Bohužel její přání vyslyšena nebyla. Soudce rozhodl, že bude verdikt nad Češkou, kterou v zemi označují za modelku, vynesen až v příštím roce.

To ji zdrtilo. „Je mi moc líto, že nemůžu být na Vánoce s mojí rodinou, ale nedá se s tím nic dělat,“ napsala Tereza Blesk.cz vzkaz. Původně se měla objevit u soudu až v příštím roce. Na 24. prosince až 1. ledna měl naplánované prázdniny. Tereza obviněná z pašování: Do Pákistánu jsem jela studovat islám!

Soud na Štědrý den

To ale nyní neplatí. Podle zdroje Blesk.cz se Tereza před soud podívá ještě na Štědrý den. Vánoce tak pro ni budou opravdu smutné. Pořád nad ní visí hrozba odsouzení. Pokud by byla uznána vinnou z pašování, ve vězení by mohla strávit až 10 let.