Smutek Nečesaného před Vánoci: Smrt milovaného člověka a obavy z války soudů

Vaše kauza se táhne už téměř šest let a pořád není u konce. Když vás královéhradecký soud naposledy osvobodil, věřil jste, že je vyhráno, nebo jste čekal, že Vrchní soud případ opět vrátí na začátek?

Vzhledem k předchozím odsuzujícím rozsudkům senátu Jiřího Lněničky (soudce Vrchního soudu, pozn. red.) jsem nečekal nic, co by bylo v můj prospěch. Pětkrát jsem od soudů slyšel „vina byla prokázána“, čtyřikrát „vinu se nepodařilo prokázat“. To druhé dokonce dvakrát od Nejvyššího soudu. Nic jsem neudělal, tak nechápu, proč mám i nadále žít v takových obavách, jak to celé nakonec dopadne, a to nemluvě o mých nejbližších, kteří to se mnou sdílí.

Na prvoinstanční úrovni jsem se poprvé setkal se spravedlivým procesem až ve chvíli, kdy se mého případu ujal senát pana M. Mjartana, a ten byl teď vyloučen. Takže jedeme znovu, od začátku.

A na takové houpačce šest let žiju. Pár měsíců v nejpřísnější věznici, pár měsíců doma s nejbližšími a v očekávání, co bude dál. Nevím, zda je to ještě hledání spravedlnosti, nebo už jen záminka k ukájení ješitnosti... Kdo to nezažil, asi těžko pochopí. Jedno je jisté asi už teď. Buď ze souboje soudů, v němž v podstatě o mně už téměř nejde, vyjdu za přispění medií jako lump, který dostal, co si zaslouží, nebo jako lump, který měl štěstí a dost peněz na dobré advokáty. S takovou spravedlností nepřeju setkání nikomu.

Máte tříletou dceru... Už tu situaci a napětí v rodině vnímá?

Dcerka naštěstí zatím neví, jaká je kolem nás situace, a já doufám, že to tak ještě nějakou dobu zůstane.

Jezdíte do Hořic, kde k útoku došlo a kde napadená kadeřnice žije? Potkáváte se?

Do Hořic nejezdíme. Babička navštěvuje nás, děda bohužel před několika měsíci umřel...

Nečesaný je uprostřed války soudů! Je to debakl! Advokát podal ústavní stížnost

Váš otec několikrát mluvil o tom, že prarodiče proces nesou těžce...

To je pravda, na dědečkově zdraví se to bohužel pochopitelně podepsalo...

Co se vám vybaví, když se řekne Vánoce ve vězení?

Nikdo nechce být na Vánoce v kriminále, ale v mém případě mám toto období spojené s docela „přijatelnými“ vzpomínkami, i když, na druhou stranu, stesk po těch nejbližších, se kterými nemůžete být, je hrozný.

Jak strávíte letošní Vánoce?

Dá se říct, že to budou naše první společné Vánoce s manželkou a dcerou. V minulých letech jsme vždy byli s našimi rodiči.

Co vás krom pokračovaní procesu čeká v roce 2019?

V červnu bych měl dodělat školu, čekají mě státnice.

Osvobodil Nečesaného a teď končí: Soudce opsal rozsudek i s chybami, zní z Vrchního soudu

Video Nečesaný byl zproštěn obžaloby: Slavit nebudeme, řekl - David Malík, Lucie Šulcová 360p REKLAMA