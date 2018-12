Pornohvězdu zatkli na letišti ve Washingtonu. Chtěla si prý objednat vraždu

Pornohvězda Katrina L. Danforth (31) čelí pěti obviněním z mezinárodních obchodních styků, jejichž cílem mělo být objednání vraždy osoby žijící ve státě Idaho identifikované pouze jako „R. H.“. Prostřednictvím telefonu a emailu se měla opakovaně pokoušet najmout lidi ve dnech, 20. října, 9. listopadu, dvakrát 10. listopadu a jednou 19. listopadu.

Pornoherečka, modelka a žena z reality show žalují Trumpa. Kvůli obtěžování i tajné dohodě

V interview pro televizní stanici KHQ06 řekla, že ji šokovalo, když ji policie zatkla na letišti v den návratu z dovolené na Havaji. „Bylo to časně ráno a já byla unavená z předchozího letu. Šokovalo mě to, ale nechtěla jsem začít šílet,“ pověděla herečka, jež točí filmy na internet od roku 2005. Svým fanouškům vzkázala: „Řekla bych vám, ať u případu zůstanete a sledujete, co se stane a jak to pokračuje.“

Zástupkyně státního návladního Traci Whelan oznámila, že osoba, jež měla být cílem vraždy, je v pořádku a nezraněná. Zároveň dodala, že se především zaměří na ochranu údajné oběti a brzy ji převezou do bezpečí.

Trumpův právník čelí dalšímu obvinění: Pornohvězdě zaplatil 33 milionů korun za mlčení

Žalobce James Goeke na středečním slyšení požádal, aby Katrina zůstala ve vězení, jelikož představuje vážné riziko pro leteckou dopravu a nebezpečí veřejnosti. Zatčené, která v minulosti nečelila žádné předchozí obžalobě, teď hrozí 10 let ve vězení a pokuta ve výši 5 600 000 Kč za každé obvinění. Ve středu před soudcem pronesla, že si nemůže dovolit vlastního obhájce.