Rodiče šli na vánoční párty a děti nechali doma: Chlapec (12) zastřelil sestřičku (†6)!

Tragicky skončila páteční vánoční párty pro rodiče z amerického Missouri. Manželé nechali doma dcerku Maliyah (†6) s jejími staršími brášky (12, 16). Nejstarší měl na své sourozence dohlédnout, bohužel to však nezvládl. Dvanáctiletý chlapec našel v ložnici rodičů zbraň, z níž omylem vystřelil. Svou malou sestřičku, která stála poblíž, střelil do hlavy.

Rodiče z Missouri v pátek nechali své tři děti doma v přesvědčení, že jejich šestnáctiletý syn dohlédne na své dva mladší sourozence a vyrazili na vánoční večírek. Večer však dopadl tragicky. Kolem jedenácté hodiny večer se z domu ozval výstřel. Jejich dvanáctiletý syn totiž v ložnici rodičů našel zbraň, zvědavě ji vzal do ruky a omylem vystřelil.

Sebevražda a pokus o vraždu na Hájích: Muž střílel po expartnerce, zemřel v nemocnici

Trefil přitom svou šestiletou sestru Maliyah, která stála u něj. „Všichni policisté, kteří byli na místě, jsou matky a otcové, tak si umíte představit, jak osobní to je, když vidíte dítě střelené zezadu do hlavy,“ řekl policejní důstojník Timothy Lowery pro New York Post. Zatím nebyla vznesena žádná obvinění. Případ se stále vyšetřuje a důkazní materiály budou předány státnímu zástupci.