Záhadná smrt popové hvězdy: Sexy zpěvačku vylovili z Dunaje!

Byla talentovaná, sexy a dařilo se jí. Život rumunsko-kanadské popové hvězdy přesto vyhasl předčasně. Zpěvačka Anca Pop (†34) zemřela za záhadných okolností. Její auto sjelo v rodném Rumunsku do řeky Dunaj. Mrtvolu blonďaté umělkyně našli potápěči v zatopeném voze.

Co se přesně stalo, je zatím záhadou. Policie případ usilovně vyšetřuje. Strážce zákona zalarmovala sestra zpěvačky poté, co se Anca Pop neukázala doma v neděli na rodinné sešlosti. Popová hvězda přitom zemřela jen několik kilometrů od svého domova, když její auto sjelo přímo do Dunaje.

Hudební styl zpěvačky byl hodně osobitý. Šlo o kombinaci balkánské hudby s klasickým popem, který známe z rádií. Anca Pop se narodila 22. října 1984 v jihovýchodním Rumunsku. Když jí byly tři roky, její rodina se dostala pomocí nafukovacího člunu přes Dunaj. V náručí ji držela matka.

Emigrace do Kanady

Když dorazily do Srbska, rodina se vzdala tamním úřadům. Později požádali o azyl v Kanadě. Nakonec ho dostali a přestěhovali se do Ontaria. Do Rumunska se vrátila rodina v roce 1993, když již v zemi nepanoval totalitní režim. Anca Pop byla a i po své smrti je v Rumunsku velmi populární.