Předvánoční šílenství v Liberci: Žena zaútočila na partnera nožem! Pak vyhodila stromek z okna

K incidentu došlo ve čtvrtek 13. prosince kolem 21. hodiny na jednom libereckém sídlišti. Partneři se cestou domů pohádali a jejich pře neskončila ani po příchodu. „Jakmile se za oběma zavřely dveře, vytryskly emoce v soukromí panelákového bytu s nebývalou intenzitou. Příjemně strávené chvilky v pohodlí domova tak vzaly definitivně za své," popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Osmatřicetiletá žena nejprve svého o pět let staršího partnera zasypala údery, to jí však bylo málo. „Po několika zásazích odběhla do kuchyně, aby se vybavila na další případné řešení sporu. S kuchyňským nožem, jehož ostří se blížilo velikosti ‚žraločí ploutve‘, se v mžiku vyřítila z kuchyně. Žena nešetřila ani roztodivnými slovními výrazy na adresu svého strnulého partnera,“ doplnil mluvčí.

Muži zřejmě v tu chvíli došlo, že proti rozzuřené a ozbrojené partnerce nemá šanci, a dal se na útěk. Přitom zavolal i policisty, aby jeho družku zklidnili. Ta si však mezitím začala vylívat zlost na zařízení bytu a z okna letěl i vánoční stromeček.

„Když hlídka městské policie ženu zkoušela u dveří bytu uklidnit, sklízela nadávky a vulgarity. Situace vyvrcholila i fyzickou agresivitou vůči strážníkům. Strážníci museli zakročit a v poutech dotyčnou předali Policii České republiky," prozradila mluvčí strážníků Daniela Bušková.

Následná dechová zkouška odhalila pravděpodobnou příčinu ženina chování. Přístroj totiž ukázal 2,1 promile! „Následujícího dne zahájil policejní komisař trestní stíhání agresorky jako obviněné ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování. Té tak v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na tři léta. Incident si naštěstí nevyžádal zranění,“ uzavřel Robovský.