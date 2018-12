Ostrá reakce dispečerky na pořad Linka 112: Diváci slyší špatné informace, je to zavádějící

Ostrá reakce dispečerky na pořad Linka 122: Diváci slyší špatné informace, je to zavádějící (Ilustrační foto).

„Zásadní je, že to na diváka působí tak, že dispečer na lince tísňového volání 112 obsluhuje všechny složky Integrovaného záchranného systému. Tedy že s volajícím komunikuje jen on a z univerzálního operačního střediska vysílá sanitky, hasiče i policii,“ odpověděla Poštová na otázku, co je nejvíce problematické na pořadu Linka 112.

Podle slov Poštové je také nereálné, že dispečeři 112 poskytují rady po telefonu. To podle ženy a také podle příslušné vyhlášky náleží pouze pracovníkům tísňové linky 155.

Pořadem Linka 112 se bude zabývat televizní rada! Profesionálové si stěžují, že manipuluje diváky

Ve skutečnosti pak každý příchozí hovor na linku 112 operátor přepojuje. „V České republice „stodvanáctka“ spadá pod Hasičský záchranný sbor. Dispečeři jsou tedy de facto hasiči. Pokud přijmou volání pro záchrannou službu, tak ho v co nejkratším čase přepojí. Předají ho dispečerovi tísňové linky 155,“ řekla.

„Zároveň s tím pošlou datovou větu se základními informacemi, například s telefonním číslem volajícího,“ dodala zkušená operátorka. Jedním dechem také dodává, že i většina zdravotnických pokynů příliš neodpovídá realitě.

„Autoři prezentují pořad tak, že chtějí veřejnost vzdělat v první pomoci. A říkají: Podívejte se pod pokličku, ukážeme vám, jak to je. Když tam pak diváci slyší špatné informace, je to velmi zavádějící,“ uzavřela Poštová.