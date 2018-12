Čeští polykači zásobovali Eskymáky hašišem kvůli hypotékám. Odvolací soud jim potvrdil tvrdé tresty

S tvrdými tresty odešli dnes od Vrchního soudu v Olomouci muži, kteří ve velkém pašovali drogy z Dánska až do dalekého Grónska, a to i když se většinou k pašování přiznali. Soud tak smetl jejich odvolání proti předchozímu verdiktu.

„Tresty nejsou podle vrchního soudu nepřiměřeně přísné, a to vzhledem k závažnosti trestné činnosti. Působili jako organizovaná skupina ve více státech, trestní sazba v tomto případě činila deset až 18 let vězení,“ řekl ČTK mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Chtěli hypotéky, tak pašovali drogy Eskymákům do Grónska: Soud je za to tvrdě potrestal

Proti původnímu rozsudku Krajského soudu v Brně se odvolala většina obžalovaných i státní zástupce, který napadl zproštění obžaloby u dvou obžalovaných a zprošťující výroky z části jednání u dvou z odsouzených mužů. „Námitky obžalovaných i státního zástupce jsme shledali jako nedůvodné. Rozsudek jak v odsuzující, tak i ve zprošťující části je správný,“ doplnil Cik.

Muži byli obžalovaní za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s drogami v nejpřísnějším odstavci. Podle obžaloby drogy sháněl Američan, který pomáhal obchod organizovat. Dotyčnému se ale v Dánsku podařilo uprchnout.

Za českou stranu obchody nejdříve zajišťoval Petr Dvořáček, později Václav Sekanina a Jan Sivera, kteří pro transport drogy najímali kurýry. Šlo především o mladé muže do třiceti let z Blanska a okolí, někteří se znali z práce v Blansku.

Polárník Miroslav Jakeš: Spím se zbraní pod hlavou!

Hlavní pachatelé dostali nejpřísnější tresty. Třiapadesátiletý Sekanina jde do vězení na 13 let, třiadvacetiletý Sivera na 12,5 roku a devětačtyřicetiletý Dvořáček dostal 12 let. S dvanáctiletým trestem odešel od soudu i Roman Kabát, Aleš Halva jde do vězení na 10,5 let, Vlastimil Zemach na 11 let a Kamil Šamonil na sedm let a šest měsíců. Jako jediný dostal přitom trest pod spodní hranicí trestní sazby, drogu totiž pašoval pouze jednou.

Podle spisu obžalovaní v různých časových obdobích v letech 2010 až 2016 podnikli zhruba 15 cest z Dánska do Grónska, při každé z nich převezli stovky gramů hašiše za statisíce korun. Do Dánska jezdili autobusem. Hašiš tam spolykali, následně odletěli do Grónska, kde drogu vyloučili a předali dál. V Grónsku dostali peníze v dánských korunách, které podle obžaloby převezli zpět do Česka. Kurýrům připadla zhruba polovina, zbytek odevzdávali. Peníze převáželi například v obálkách nalepených na stehnech či lýtkách.