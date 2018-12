Chlípný lékárník filmoval ženy ve sprše. Vyhodili ho z práce a pak zatkli

Čtyřiatřicetiletý Johnny Tuck Chee Chan pracoval v kanceláři farmaceutické společnosti Kaiser Permanente Pharmacy ve městě Portland v americkém státu Oregon. Policie jej obvinila, že v období od prosince 2016 do listopadu 2017 tajně filmoval muže i ženy v koupelně pro zaměstnance. Kvůli této zábavě jej z práce vyhodili poté, co jeden ze zaměstnanců skrytou kameru objevil. Případ začala vyšetřovat policie.

To ovšem nezabránilo, aby ve svém koníčku Chan pokračoval dál. Když nastoupil jako zaměstnanec do obchodu společnosti Banana Republic v severovýchodním Portlandu, ihned umístil kameru do společných umýváren. Policisté zvrhlíka zatkli 7. prosince 2017. Podle jejich vyjádření zde pořídil 173 videí, na nichž zachytil 27 spolupracovníků. Tři z natočených obětí prý byli nezletilí.

Rovněž se přišlo na to, že Chan umístil mini kameru na svou botu, aby mohl filmovat ženy pod sukní. 26. listopadu 2018 jej obžalovali a zatkli za podporování sexuálního obtěžování dětí v 7 případech a za 64 případů narušování soukromí. Později jej však propustili na kauci.

Nyní však advokátní kancelář okrsku Multnomah přidala dalších 33 obvinění k původním 71. Mezi nimi je zahrnuto: 3 obvinění z podpory sexuálního obtěžování dětí 1. stupně a 3 případy 2. stupně. Dále 25 případů narušování soukromí 1. stupně a 2 případy 2. stupně. Kancelář požádala, aby se dokumenty s Chanovými obviněními uschovaly, a mohly tak posloužit pro další vyšetřování.

Johnnyho vsadili do vazebního střediska v okrsku Multnomah. Výše propouštěcí kauce je stanovena na 2 miliony dolarů (cca 45 milionů Kč). Další soudní přelíčení by mělo proběhnout 18. prosince.