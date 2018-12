Smrt čerpadlářky Jany (†58): Popravili ji kvůli 10 tisícům?!

Hrůzná loupež se odehrála v pondělí krátce po půl třetí ráno. Podle svědků měla žena obvykle zamčené vchodové dveře, osudného dne to ale patrně nestihla. Do čerpací stanice vběhli dva lupiči v kuklách, jeden z nich měl v ruce pistoli a druhý podle kriminalistů provaz a paralyzér. Žena neměla sebemenší šanci, ozbrojený lupič ji téměř ihned popravil. Poprava pumpařky: Měli provaz a paralyzér! Číhali na chvíli, až babička vnoučka vyšla mýt stojany

Podle deníku MF Dnes Jana (†58) pracovala na benzince už dlouhé roky. Zhruba před čtyřmi lety se ocitla v podobné situaci, když ji přepadl muž s nožem. Tehdy vyvázla bez zranění, po druhé však tolik štěstí už neměla. Lupič ji zastřelil nejspíš jen kvůli pouhým 10 tisícům. Právě tolik si totiž podle deníku čerpadláři nechávali na noční směně v kase. Celá loupež trvala jen asi 40 sekund a lupiči si kromě peněz odnesli ještě dva kartony cigaret.

Video Policie zveřejnila video z čerpací stanice Veltrusy. - Policie ČR

Na Janu všichni, kdo ji znali, vzpomínají jako na dobrosrdečnou a přátelskou ženu, která rozdávala dobrou náladu. Jana byla vdaná a měla dvě dospělé děti. Za pár let měla jít do důchodu a těšila se, až bude moct trávit čas s vnoučaty. Tomu nejmladšímu přitom není ani rok. „Byla rodinný typ, milovala své děti, prostě byla hodná,“ řekla se slzami v očích sousedka TV Nova. Elitní kriminalista o popravě pumpařky Jany (†58): Byli to bezcitní psychopati! Účastnila se loupeže žena?

Jana se do obce na Mělnicku přivdala, chtěla se však přestěhovat. „Vyprávěla mi, že se chce odstěhovat do Prahy, ale její manžel odmítá, že prý chce zůstat tady a dívat se na Říp,“ vysvětlil MF Dnes šofér cisterny, který Janu dobře znal. Všichni se přitom shodují, že smrt ženy je nevýslovná tragédie.

Po dvou chladnokrevných lupičích policisté intenzivně pátrají. Podle dosavadního vyšetřování mohla zločin spáchat dvojice tvořená ženou a mužem. Kriminalisté žádají řidiče, kteří projížděli v pondělí kolem čerpací stanice mezi 2:30 a 3:00 a mají v autě záznamové zařízení, aby se přihlásili policii. Nelahozeveský případ vyšetřují policisté jako vraždu, při odsouzení hrozí pachatelům trest 15 až 20 let, případně i výjimečný trest.