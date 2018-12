Přepadení firmy v Horusicích: Policie hledá českého tipaře, který vybral oběti

K přepadení došlo v září 2015. Pětičlenná skupina Ukrajinců přepadla rodinnou firmu na náhradní díly do historických motorek a pěstmi i kovovými součástkami zbili osm jejich členů. Dva z nich - majitel firmy a jeho švagr - zemřeli, přestože lupiči dostali 320 000 korun z trezoru. Dva z útočníků se policii podařilo zadržet loni na jaře. Soud je poslal do vězení na 12 a 17 let.

Jenže po třech zbylých útočnících jako by se slehla zem. Předpokládá se, že se ukrývají ve své domovině. Policie se nyní zaměřila na pátrání po šestém pachateli. Hledají tipaře, jenž jim poradil, kterou firmu mají přepadnout.

„Jak si pachatelé vybrali rodinu, to je oříšek. Dělali náhradní díly na veterány, výfuky. Zákazníky měli z celé republiky a široké okolí vědělo, že vydělávají peníze. Ten, kdo dal pachatelům dvojnásobné vraždy tip, je s největší pravděpodobností Čech,“ řekl Deníku vedoucí oddělení obecné kriminality Oto Šojsl.

„Ale nepředpokládáme, že by byl z okolí Horusic, ani nikdo z příbuzenstva a blízkých. Ještě jsme na něj nepřišli, ale najdeme ho,“ dodal.

