Zápasníkovi rozmlátil rival o hlavu betonový kvádr, wrestler nyní bojuje o život

Byl to hodně drsný zápas. El Cuervo praštil svého krvácejícího soupeře po hlavě židlí. Ángel o Demonio ale mezitím do ringu přinesl dva velmi těžké kvádry betonu. Když El Cuerva přemohl a on ležel na zemi, prohlásil: „Teď je čas na to, abys prohrál. Je mi líto, brácho,“ a kvádr na něj hodil.

Poté, co beton zápasníka zasáhl, ležel dlouho na zemi, než k němu přiběhl doktor. Silně krvácel, což nebylo dobré znamení. El Cuervo byl převezen do nemocnice, kde musel být okamžitě operován. Lékaři totiž zjistili, že má v mozku krevní sraženinu. Nyní na nemocničním lůžku bojuje o život. Ángel o Demonio byl Mexickou wrestlingovou asociací suspendován.