Oceán vyvrhl na pláž obrovského vorvaně: V žaludku měl boty, lahve, tašky a 6 kilo dalších odpadků!

Žabky, lahve, tašky nebo přes 100 plastových kelímků. To všechno se našlo v žaludku vorvaně, jehož mrtvé tělo v pondělí vyplavilo moře na indonéský břeh. Indonésie je dlouhodobě jednou ze zemí s nejvyšší mírou plastového odpadu v přírodě.

Děsivé scény nabídlo pondělní odpoledne na jedné z pláží indonéského ostrova Sulawesi. Na mělčině uváznulo tělo takřka 10metrového vorvaně obrovského. Ochránci přírody z národního parku Wakatobi na místo přijeli ve chvíli, kdy už lidé z nejbližší vesnice mršinu porcovali. Médiím to sdělil šéf rezervace Heri Santoso.

Santoso dále uvedl, že vorvaň měl v žaludku skoro šest kilogramů plastových předmětů. Mezi odpadky bylo například 115 kelímků, čtyři lahve, 25 tašek, dvě žabky nebo nylonový pytel. Podle onbsahu žaludku ochranáři spočítali, že zvíře za svůj život spolykalo přes tisíc kusů plastu!

„I když jsme nebyli schopní určit příčinu smrti, je to opravdu otřesné,“ řekla Dwi Suprapti z indonéské pobočky Světového fondu na ochranu přírody s tím, že stanovení přesné příčiny uhynutí zvířete bránilo pokročilé stadium rozkladu jeho těla.

Indonésie je na nelichotivém druhém místě mezi zeměmi, které nejvíce znečišťují planetu plastovým odpadem. Tato asijská země podle studií ročně vyprodukuje přes tři miliony tun plastových odpadků, které skončí v přírodě, z toho skoro 1,5 milionu tun skončí v moři.

Vláda země má v plánu do roku 2025 omezit používání plastů o 70 %. Z toho důvodu v rámci osvětové kampaně apeluje na obchody, aby zákazníkům nevydávaly plastové tašky. Ve školách by se také měly o problému dostatečně vzdělat děti. „Je to ambiciózní, ale můžeme toho dosáhnout, pokud lidé pochopí, že plast je nepřítel,“ sdělil médiím ministr pro námořní záležitosti Luhut Binsar Pandjaitan.