Bolí to fakt moc! Dan vzpomíná na kamaráda (†19), který zahynul při nehodě u Hořic

"Nevím kde začít, a ani kde skončit, nevím jaká slova zvolit, ale už i ty tu mezi námi nejsi," tak začíná dopis pro teprve 19letého mladíka, který zahynul v osobním voze po kolizi s náklaďákem minulý týden u Hořic na Šumavě.

Při nehodě u Hořic zemřela maminka Veronika (†24): Měla měsíc po svatbě!

Mezi oběťmi byla teprve 17letá studentka Anetka a 24letá maminka Veronika, která se teprve před měsícem vdala. V havarovaném voze jeli ještě dva muži, 19letý mladík zahynul druhý den v nemocnici.

"Pamatuju na to, jak jsme se naposled potkali, jel jsi kolem mě a smál se jako malý, kdybych tehdá věděl, že je to naposled, co tě vidím...bolí to fakt moc, nemám už tolik síly," píše Dan na Facebooku. "Brácho, my nezapomeneme! Jestli tam někde jsi, jestli mě slyšíš, chtěl bych ti říct, za pár let se potkáme, budem zase šťastný. Nosíme tě v srdci! Pryč od všeho zlého, doufám, že jsi šťastný a že už tě nic nebolí, odpočívej v pokoji!"

Dan ve svém dopisu vzpomíná i na Anetku, kterou postrádají všichni její kamarádi a spolužáci ze školy i na další dvě oběti nehody. "Važte si toho, že se právě nacházíte vedle osoby, kterou milujete nebo máte rádi, protože nikdy nevíte, kdy ta chvíle vedle ní může být ta poslední," dodal.

S Veronikou v autě smrti u Hořic zahynula i Anetka (†17): Ještě včera jsi byla živel ve škole, pláčou kamarádi

Nehoda se stala 6. listopadu v podvečer. Podle policie se nákladní auto přijíždějící od Černé v Pošumaví nejprve střetlo s osobním vozem značky Hyundai, který mu nedal přednost. Následně se auta srazila ještě s osobním vozem jedoucím od Českého Krumlova. Nehoda byla tak brutální, že policie stále neví, kdo osobní vůz řídil.