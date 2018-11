S Veronikou v autě smrti u Hořic zahynula i Anetka (†17): Ještě včera jsi byla živel ve škole, pláčou kamarádi.

„Tady ta holka byla jedna z nejlepších kamarádek, co jste mohli poznat, vždy uměla udělat člověka šťastného. Byla rozumná a chytrá. Moc mi chybíš, srdíčko moje,“ napsal na Facebooku Petr. Spolu s ním smutní i další desítky jeho vrstevníků – při vážné nehodě u Hořic na Šumavě zemřela totiž jejich kamarádka Anetka (†17).

Při nehodě u Hořic zemřela maminka Veronika (†24): Měla měsíc po svatbě!

„Ještě včera jsi byla živel ve škole. Ať ti je zem lehká, je nám to všem moc líto. Je pro nás všechny těžké snášet ve škole, že tu už nejsi,“ truchlí Denisa.

Otřesná nehoda se stala v úterý 6. listopadu večer. „Řidič osobního vozidla pravděpodobně nedal přednost nákladnímu automobilu a došlo ke srážce. Následně byl osobní vůz značky Hyundai odhozen do protisměru, kde se střetl s dodávkou značky Opel, která přijížděla od Českého Krumlova,“ vysvětlila policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Na místě kromě Anetky zahynula i mladá maminka Veronika (†24), která měla teprve měsíc po svatbě. Druhý den podlehl v nemocnici svým zraněním i devatenáctiletý mladík; druhý muž, který s nimi jel v autě, o život dál bojuje.

Nehoda byla tak drastická, že policie stále neví, kdo osobní auto řídil. Řidiči náklaďáku a dodávky vyvázli s lehkými zraněními. Na místě tragédie se už objevil malý pomníček se dvěma křížky a několik svíček.

Tragédie v Pardubicích: Zemřel mladík z BMW a řidič protijedoucího auta, nebyli připoutaní

Minulý týden zemřelo při dopravních nehodách na českých silnicích 22 lidí. To je stejně jako za celý měsíc únor. U tragických dopravních nehod v tomto týdnu byla podle předběžných výsledků hlavní příčinou nepozornost spojená s nepřiměřenou rychlostí či nedáním přednosti v jízdě, uvedl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Lidé umírali při čelních střetech aut, když řidiči vyjeli do protisměru, nebo po nárazu do stromů a jiných pevných překážek. Z obětí bylo osm řidičů a 11 spolujezdců z osobních aut.