Překvapivé zjištění v případu malých dětí z garáže: Matky tam živořily dvě! Co s nimi bude dál?

Dvě starší děti patří ženě z Ústí, která podle informací Blesku domov měla, brala příspěvky, nájem ale neplatila, a proto o bydlení přišla. Druhá žena, která má půlroční miminko, pochází z Teplic. Její situace je údajně už vyřešena, poté co ji i s dítětem ošetřili v nemocnici, se jich ujala její příbuzná.

Sourozenci jsou stále v Klokánku

Případ ústecké ženy stále řeší tamní sociálka a její děti zůstávají v Klokánku. „Ke konkrétnímu případu se vyjadřovat nemohu. Obecně ale platí, že pokud si matka vyřeší bydlení, budou jí děti z dočasné náhradní péče vráceny,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Volné místo je, maminka ale musí chtít!

Co se týče situace s bydlením, Blesk.cz kontaktoval Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi v Ústí nad Labem. A jak vidno, maminka i její děti tu mají šanci! „Záleží to všechno na té mamince, na jejím zájmu, tu možnost u nás má,“ potvrdila ředitelka azylového domova Bc. Jarmila Nováková.

Stačí přitom, aby matka přišla, úřednice s ní sepíší žádost, a pokud je místo volné, nic nebrání přijetí. „V současnosti máme právě jedno místo pro matku s dětmi volné,“ dodala Nováková, podle níž však sama matka musí chtít situaci nějak řešit. „Myslím si, že v naší republice, pokud někdo tu pomoc potřebuje, tak ji získá. Ale musí taky on sám pro to něco udělat,“ dodává ředitelka.

Ubytování v azylovém domě? 6300 za matku i obě děti

Za pobyt v azylovém domě se platí, konkrétně zde jde o devadesát korun za matku a šedesát korun za dítě na den. Za třicet dní to podle sazebníku dělá 6300 korun, což není málo!

Matce ale mohou pomoci dávky hmotné nouze. „V případě samoživitelky s malými dětmi by přicházela v úvahu dle posouzení situace dávka mimořádné okamžité pomoci určená na zajištění nezbytných výdajů (např. k okamžitému zajištění bydlení), příspěvek na živobytí, doplatek a příspěvek na bydlení,“ vysvětlila pro Blesk.cz tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

V neposlední řadě je zde také nárok na přídavek na dítě. Jestliže je v rodině dítě do 4 let, pak vzniká nárok na rodičovský příspěvek (na nejmladší dítě v rodině). „Úřad práce posuzuje každou žádost o některou z nepojistných sociálních dávek individuálně a vždy dle konkrétní situace klienta a dále za splnění podmínek dle zákonných předpisů,“ dodává Beránková.

Co na případ říká ombudsmanka Blesku JUDr. Lucie Hrdá?

„Pokud děti chodily do školy, měly zajištěné jídlo a pití, postele a hračky, je zjevné, že jejich matka se dostala do tíživé životní situace, ale o děti se nepřestala starat. Finanční negramotnost totiž ještě nezpochybňuje rodičovské schopnosti,“ soudí ombudsmanka Blesku JUDr. Lucie Hrdá. „Domnívám se, že na místě je užití jiných postupů, než umístění dětí do Klokánku,“ dodává Hrdá.