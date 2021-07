Bylo slunné letní ráno 28. července 1976. Do čtyřmotorového letadla Il-18B nastoupilo na pražském letišti v Ruzyni k letu ČSA do Bratislavy celkem 79 lidí: 69 pasažérů, jeden letecký mechanik, čtyři členové posádky, dvě palubní průvodčí a tři pracovníci aerolinií, kteří se vraceli do místa bydliště na Slovensku. Pro většinu z nich to byl poslední let v životě. Před 45 lety skončil těsně vedle svého cíle: v jezeře Zlaté písky u Bratislavy.