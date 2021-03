Bylo krátce po poledni, když Jaroslav Šebesta objevil na svém pozemku v Chotěbuzi partu Romů. Protože už byl dvakrát vykraden a měl strach, popadl kuši a jednomu z mužů prostřelil šípem hlavu. Jak se to celé seběhlo, se ale Šebesta s domnělými zloději neshodli. Romové tvrdili, že Šebesta střílel bez varování, jen jim nadával. Šebesta se ale bránil, že na ně křičel a střílel po autě, nikoliv po člověku.

Znalec u soudu prohlásil, že rána z 12metrové vzdálenosti byla přesná a Šebesta musel vědět, co dělá. Romové údajně sbírali v okolí šrot – vedle Šebestova domu stálo zbořeniště, kde nebyl plot, a proto se tam vydali. Soud Šebestu nakonec poslal na deset let do vězení za ublížení na zdraví s následkem smrti – muži ho totiž neohrožovali, neměli zbraně a po jeho vyhrůžkách se dali na útěk – on je naopak pronásledoval.