10 let od brutální vraždy novorozenců: Matka děti po porodu udusila a v igelitkách ukryla do sklepa!

Na 18. července roku 2013 obyvatelé Vlasatic na Brněnsku zřejmě jen tak nezapomenou. Onoho dne totiž vyšla na povrch děsivá pravda o jedné z místních obyvatelek. Policie v domě Michaely Hartmanové nalezla tělíčka tří novorozenců, které žena od května 2012 porodila. Vlastní děti hned po narození bestiální matka zadusila a jejich mrtvolky následně schovala do sklepa sousední budovy u rodinného domu. Od soudu Hartmanová odešla trestem 22 let odnětí svobody.

Poklidnou obcí Vlasatice na Brněnsku otřásl před deseti lety případ, ze kterého mrazí dodnes. Už v květnu 2012 porodila Michaela Hartmanová dvojčátka. Mateřské povinnosti ji ale nečekaly. Chlapečka i holčičku krátce po jejich narození zadusila.

Jejich mrtvolky zabalila do ručníků a odnesla do sklepa sousední budovy u rodinného domu. Obdobný scénář se opakoval i o rok později. Tehdy Hartmannová porodila holčičku, kterou stejným způsobem sprovodila ze světa a ukryla k ostatkům předchozích potomků do sklepa.

S odhalením pomohl gynekolog

Ohavný čin se podařilo odhalit díky ošetřujícímu gynekologovi mladé ženy Martinu Danadovi. Lékař pojal obavy, zda se budoucí rodičce něco nestalo, když přestala docházet na pravidelné kontroly. Vyslal tedy k Hartmannové porodní asistentku. Tu žena ale z domu vyhnala se slovy, že její nebohé děťátko v nemocnici zemřelo.

Danada ale zjistil, že jeho pacientka v žádné z blízkých nemocnic nebyla a své obavy sdělil policii, která se vydala do domu Hartmannové. To, co v domě výjezd objevil, otřáslo i zkušenými kriminalisty. Ve sklepě ležela tělíčka tří brutálně zavražděných novorozenců, které Hartmanová před časem přivedla na svět.

Duševní poruchou netrpěla

Podle státní zástupkyně bylo ženino jednání promyšlené. Podle znalců Hartmanová byla jednoduší povahy, nebyla dostatečně citlivá, ale v době spáchání svých činů netrpěla laktační psychózou ani jinou duševní poruchou.

Motivem vraždy dětí mohly být podle soudu dluhy ženiny rodiny a špatné vztahy. Svou roli ale v jednání Michaely Hartmanové hrála zřejmě i konzumace alkoholu a marihuany. Krajský soud v Brně poslal v březnu 2014 ženu za trojnásobnou vraždu vlastních potomků na 22 let za mříže, což následně potvrdil v červenci roku 2014 i Vrchní soud v Olomouci.

Obdobný případ se udál i na Břeclavsku

Nejedná se bohužel o jedinou tragédii spojenou s vraždou novorozenců. Mladá matka Anna D. z Dolních Dunajovic na Břeclavsku (dnes 32) přivedla na podzim roku 2012 na svět holčičku. Tu krátce po narození uškrtila košilkou, zabalila do deky a vložila do batohu, který uložila na půdě domu. O rok později uškrtila tkaničkou od bot novorozeného chlapečka, kterého v prostěradle ukryla na stejném místě. V únoru 2015 přivedla na svět dalšího syna. Toho udusila v pytli od granulí pro psy.

Po porodu měla zdravotní problémy, přítel jí přivolal lékaře ze záchranné služby, který na místě zjistil, že žena rodila. Nenašel dítě, a tak přivolal policii. Policisté pak našli v domě ostatky novorozeňat. Soud Annu D. za brutální vraždu vlastních potomků poslal za mříže na 24 let.