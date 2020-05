Černou kroniku si občas přečte každý, ať už je to v papírové podobě nebo na internetu. Téma krimi zpráv je prakticky nevyčerpatelné. Vraždy, znásilňování a jiné trestné činy tu byly, jsou a bohužel budou stále. Jak se ale o takových případech psalo dříve? Premium Postrach Prahy v 16 letech zabil tři ženy: Spartakiádního vraha dopadli před 35 lety

Psal o nich i bulvární Polední list, který vycházel ve 30. a 40. letech. Nešlo však jen o případy z rodné země, Polední list informoval i o kriminálních případech ze zahraničí. Zprávy byly proto opravdu pestré. V Poledním listu lze digitálně listovat na stránkách Moravské zemské knihovny.

Člověče nezlob se

Populární hru Člověče, nezlob se! zná každý. Čtyři hráči, každý má své figurky a jen se hází kostkou a čeká, kdo vyhraje. Ale i takto triviální hra může skončit tragicky! Muž z Berlína se svou ženou hrál roku 1932 tuto hru, i přesto, že hra radí, aby se hráč nezlobil, muž udělal přesný opak.

„Přes toto varovné jméno hry rozčilil se dělník, když desetkrát za sebou prohrál tak, že odešel do vedlejší místnosti a tam si v sebevražedném úmyslu vrazil do prsou kapesní nůž. Naštěstí bylo v nemocnici shledáno, že zranění není vážné,“ informoval tehdy Polední list.

Fingovaná sebevražda

Brněnského elektrikáře N. J. opustila roku 1932 jeho žena. Zanechala mu dopis, ve kterém se s ním navždy rozloučila! Muž to neunesl a svou ženu chtěl za každou cenu zpět!

„Pozdě večer zaslechli sousedé z bytu N. J. v Chelčického ulici dvě střelné rány. Vnikli spolu s přivolanou stráži do bytu a našli N. J. zbroceného krvi na zemi. Když ho chtěli zřízenci Červeného kříže dát na nosítka, přiznal se, že si nic neudělal, že se jen polil hovězí krví,“ popisoval Polední list.

Když to žena, která ho opustila, uslyšela, ihned se do bytu vrátila! „Prosila ho za odpuštění, a za přísahala se, že už se od něho nikdy nevzdálí. A tak nevinný podvod má za výsledek, že manželé J. vstupují do nového roku šťastni a svorní, s novými nadějemi v budoucnost,“ zakončil list. Jeho přání, aby se k němu žena vrátila, se nakonec vyplnilo. Uplynulo 62 let od popravy Václava Mrázka: Nechutný vrah měl i šestiletou oběť!

Strašná nemoc!

Dívka, jež byla nemocná „nejtěžší pohlavní nemocí“, za což byl v té době považován syfilis, skončila v nemocnici, další kolegyni měla nakazit. K incidentu došlo v jednom z tehdejších pražských pensionů.

V pensionu dlouho o její nemoci nevěděli, až tato se projevila nejhorším. „Panská se však nijak neléčila a služebným, se kterými obývala ložnici, tvrdila, že otevřené zranění, které se jí objevilo na těle, způsobil jí její náhodný milenec nožem, však pokračovala takovým způsobem, že se vše prozradilo a paní byla odvezena do nemocnice. Její v pokročilém stadiu měla však následky pro druhou služebnou, tam byla zaměstnána pouze za a která s nemocnou sdílela pokoj,“ popisoval strašlivou událost deník. 12 mrtvých po výbuchu plynu v paneláku v Třinci: Záchranáři čekali, kdy na ně spadnou trosky domu

Když se druhá dívka dozvěděla, že se nakazila nemocí, chtěla spáchat sebevraždu! „Jen na zákrok několika svých známých, kteří ji přesvědčili, že nemoc v začátcích je vyléčitelná, se uklidnila a odešla do nemocnice. Je to zjištění strašlivé již proto, že se tak stalo v pensionu sice podřadného řádu, ale v němž, jak jest vidět, nebylo postaráno o dostatečný zdravotní dozor nad personálem, který byl v denním styku s nocležníky,“ zakončil deník.

Patrony v kapse zabíjely

Četníci ze Starého Města na Moravě museli poslední den roku 1931 vyšetřovat záhadnou smrt dvou mladých studentů. Těla chlapců byla nalezena na kopci ve sněhu Na místě činu to vypadalo jako na jatkách. Četníci brzy zjistili, co se stalo. Jeden z chlapců měl u sebe patrony a údajně i nějakou třaskavinu.