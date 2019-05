Romantik Mácha neumřel na zápal plic: Oslabeného básníka zabil banální průjem.

Byl pozdní večer první máj... Verše slavné lyrickoepické skladby Karla Hynka Máchy zná každý školák – alespoň těch prvních pár veršů. O jeho autorovi toho už ale školáci vědí mnohem méně, možná je to ale pro jejich dobro. Citlivý básník totiž ve skutečnosti nebyl až takový romantik a i jeho smrt byla mnohem méně poetická, než je tradovaný zápal plic, který si měl uhnat při hrdinném hašení požáru stodol v Litoměřicích.

Báseň Máj byla jedinou knihou, která vyšla za jeho života – díky této notoricky známé skladbě byl Karel Hynek Mácha vždy prezentován jako neskonalý romantik, jehož jméno a dílo se staly symbolem lásky a něžných citů. Opak byl ale pravdou – Mácha, pokud lze usuzovat dle jeho vlastního intimního deníku, byl spíše sexuální maniak, který dával své partnerce Eleonoře „Lori“ Šomkové dost zabrat.

Právě Lori mu ještě před svatbou – konkrétně 1. či 2. října – porodila potomka Ludvíka. Mácha neváhal a v následujících dnech za ní dorazil do Prahy. Dlouho tam ale nepobyl – 16. října se opět vrátil do Litoměřic, kde bydlel tou dobou teprve měsíc. Cestu tam i zpět absolvoval pěšky.

23. října na vrchu Radobýl dokončoval báseň Cesta z Čech, když si všiml, jak se z domů na litoměřickém předměstí valí kouř. Rozeběhl se k několik kilometrů vzdálenému ohni, aby mohl pomoci potřebným. „To byl ale oheň; jedenáct stodol, samé obilí najednou hořely, a vítr do toho foukal až hrůza; takovou jasnost a horkost jsem jakživ neviděl. (...) Tak jsme se přeci odvážili čtyři. Já jsem slík kabát a klobouk a jeden mi polil hlavu vodou, aby mi vlasy nechytly, a běžel jsem okolo třech po každé straně hořících stodol a za mnou ještě tři lidi. (...) sotva jsem tam vydržel horkem a větrem; vždycky než jsem vodu vylil, musil jsem si ksicht natřít a napít se,“ napsal Mácha v dopise své snoubence Lori.

Už pět dní po požáru si v dopisech začal stěžovat na nemoc. Začátkem listopadu se o jeho chabém zdraví zmiňují i Máchovi přátelé. Básník měl podle nich horečky, bolelo ho na prsou a postupně přicházel o hlas. Ve spojení s popisem hašení požáru by se dalo uvažovat, že Mácha si uhnal zápal plic. Tomu by ostatně nasvědčovalo i mnoho dalších indicií – dlouhý pochod Praha–Litoměřice a zpět, nízké teploty, během kterých Mácha běžel několik kilometrů k požáru, kde se pak poléval studenou vodou.

Podle lékaře, který ale u Máchy byl, mladého muž zabilo něco mnohem méně poetického. Cholera. Cholera je bakteriální průjmové onemocnění, které se přenáší nejčastěji vodou znečištěnou splašky.

Mácha totiž v posledních dnech trpěl také průjmy a zvracel. Epidemie cholery zasáhla Litoměřice už v roce 1831, lékaři tedy aspoň přibližně věděli, jak se nemoc projevuje. Tato možnost se rovněž přímo nabízí ve spojitosti s hašením požáru – Mácha při něm pije vodu, kterou nabírali v řece. Jenže nebylo by pak nemocných více?

Dalo by se také usuzovat, že se Mácha nakazil už v Praze – tou dobou zde navíc cholera řádila. Jenže toto onemocnění má inkubační dobu pouhých pět dní, a nikoliv dva týdny, po kterých se u Máchy projevily první příznaky.

V místech, kde se Mácha pohyboval, nebylo do konce roku hlášeno žádné podobné úmrtí. Co se tedy slavnému českému básníkovi stalo? Emeritní primář chirurgického oddělení prachatické nemocnice MUDr. Jan Antonín Mager se ve svém článku v Rodopisné revue domnívá, že Máchu zabil paratyfus B. Jde rovněž o infekční bakteriální střevní onemocnění, které si člověk může uhnat znečištěnou vodou. Patří do stejné skupiny jako salmonela.

Úmrtnost je u tohoto onemocnění velmi nízká, zároveň má delší inkubační dobu – Mácha se tak mohl nakazit v Praze, kde větší počet nemocných nezpůsobil paniku. Zároveň mu jeho několik desítek kilometrů dlouhá cesta a následná námaha při hašení požáru s velkou pravděpodobností značně snížily obranyschopnost organismu. Jako chudý básník ani příliš nejedl, o zdravé výživě ani nemluvě.

Zemřel v noci z 5. na 6. listopadu. Pohřben byl 8. listopadu, v den, kdy se měl ženit s milovanou Lori.