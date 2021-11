Pod dohledem policistů a za přísných hygienických opatření bylo ve čtvrtek ráno naloženo 19 pacientů ve Fakultní nemocnici Brno a v nemocnici u sv. Anny k převozu do nemocnic v Praze. Důvodem je zahlcení brněnských špitálů pacienty s koronavirem. Kolem poledne dorazila velkokapacitní sanitka pražských záchranářů s deseti pacienty do pražské Fakultní nemocnice Motol, kde jich část vyložila, další pak putovali do Nemocnice Na Bulovce. Pacienty v těžkém stavu přepravil vrtulník.

„Ze základny na Kundratce před malou chvílí vyjel speciál Fénix,“ uvedli záchranáři krátce po půl sedmé. Kromě velkokapacitní sanitky, která převáží 10 pacientů, přijel do Brna i koordinační a doprovodný vůz pražské záchranné služby. Konvoj doprovázeli policisté a dvojice hasičů, kteří pomáhali také s naložením a vyložením pacientů.

Video Převoz covid pacientů z FN Brno do pražských nemocnic - Zdeněk Matyáš

To začalo po půl deváté, kdy sanitka dorazila do Fakultní nemocnice (FN) Brno. Poslední, desátý pacient byl do velkokapacitní sanitky naložen před 10. hodinou a vozidlo za doprovodu policejního konvoje zamířilo po D1 do Prahy.

„Deset pacientů z Fénixe předají záchranáři ve FN Motol a FN Bulovka v tomto pořadí a kolegové od Asociace samaritánů ČR dalších pět ve VFN,“ uvedla pražská zdravotnická záchranná služba. Do Motola dorazil vůz kolem poledne.

„Přijelo sedm lidí z Brna, dva ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci, pět ve středním stavu vyžadujících kyslíkovou podporu. V tuto chvíli máme hospitalizováno 110 lidí, s těmito to bude 117,“ řekl Blesku ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Pacienty ve vážném stavu přepravil vrtulník. „Je pravda, že nemocnice ještě stále jede na plný výkon, takže už mám celkem hodně plné kapacity,“ dodal Ludvík s tím, že nemocnice ještě do neděle dooperuje naplánované výkony a od pondělí plánovanou péči omezí. Pro covidové pacienty se tak v nemocnici uvolní dalších 120 lůžek.

Podle mluvčí FN Brno Veroniky Plaché přijede z Brna do Prahy celkem 19 pacientů. 17 z nich je z FN Brno a dva z FN u sv. Anny. „Je to obrovská pomoc. Uvolní nám to trochu ruce,“ řekl náměstek FN Brno Ondřej Ludka. Dva pacienty postupně přepraví i vojenský vrtulník z Plzně.

Na plicní ventilaci

Z celkových 19 pacientů jsou čtyři na umělé plicní ventilaci, dva z Bohunic a dva ze svaté Anny. „Jedná se o muže a ženu, oba jsou během převozu napojeni na transportní ventilátory. Cílovými nemocnicemi jsou Nemocnice Na Homolce a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,“ uvedla mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Oba pacienty odvezl z FN u sv. Anny v Brně tzv. Biohazard tým záchranné služby Jihomoravského kraje, který je určen mimo jiné k převozu vysoce infekčních pacientů. V každém sanitním voze byl lékař a dva záchranáři. Obě sanitky doprovázela také dvě policejní auta.

Přetížené nemocnice

Jihomoravské nemocnice jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Je jich tam kolem 900, což je nejvíce v zemi. Brněnské fakultní nemocnice by pak měly díky uvolněné kapacitě pomoct jiným nemocnicím v kraji, některé už vyhlásily krajní stav nouze, například Vyškov nebo Kyjov.

Zdravotníci zvolili i cestu dvěma vlastními sanitkami, do Prahy jedou po dálnici D1. Politiky avizované asistence armády lékaři od sv. Anny nevyužili. „Každý z pacientů odjel se zvláštním lékařským týmem samostatně,“ řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.