Jeho cesta začala v neděli ve 22. hodin ve Slavkově u Brna. Už ve čtyři hodiny ráno se zasekl na dálnici D5 asi sedm kilometrů před hraničním přechodem v Rozvadově na Tachovsku. „Dvě hodiny mi trvalo, než jsem se na hranice dostal. Chvíli jsem stál, chvíli popojížděl,“ líčil Vaculčík.

Na rozdíl od jiných kolegů měl štěstí. Na odstavném parkovišti našel místo pro svůj kamión a šel si stoupnout do fronty na antigenní testy. Před ním bylo "jen" asi 100 lidí, za ním tak 800 dalších řidičů...

Tempo pět metrů za hodinu

„Stojím tu od šesti ráno a za čtyři hodiny jsem se posunul o dvacet metrů. Když to půjde tímhle tempem, tak by na mě mohla přijít řada tak ve 22 až 23. hodin večer,“ řekl Vaculčík.

Se svým kolegou Vlastimilem Machálkem (60) jedou přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Dunkerque. „Je to úplný nesmysl mít test na koronavir při tranzitu přes Německo. Jestli jsme ho neměli, tak tady v té frontě máme velkou šanci, že ho můžeme chytit,“ dodal Machálek. Ten se ještě děsí toho, co ho čeká na hranicích Německa a Belgie.

