Žádné nepříjemné tyčinky do nosních dutin. Ve Vítkovické nemocnici v Ostravě jako v první na Moravě začali používat nové PCR testy na covid. Testuje se ze slin, takže stačí jen naplivat do kalíšku.

„Je to pro všechny určitě příjemnější metoda. plivnout do zkumavky umí každý,“ usmála se lékařka Hana Bílová Franková z laboratoří Agellab. Do zkumavky s kódem napojené na plastový trychtýřek stačí naplivat do výšky 1,5 cm.

Video Lékařka Hana Bílková Fránková z Vítkovické nemocnice v Ostravě hovoří o novém testování na koronavirus ze slin. - Michal Charbulák

Stále však platí jistá pravidla. „Před odběrem by se alespoň 10 minut nemělo jíst, pít, kouřit či žvýkat žvýkačku, aby nedošlo k falešné negativitě,“ dodala lékařka s tím, že vzorky ze slin jsou i stabilnější a mohou být uchovávány při pokojové teplotě.

Srovnají „staré“ i „nové“

Nový způsob testování ze slin, tzv. RT-PCR testy povolil Státní zdravotní ústav. „Zhruba týden budeme každého testovat klasickou metodou i novým způsobem, abychom měli srovnání. Očekáváme stejně přesné výsledky,“ uvedla lékařka Hana Bílová Franková. Metodu vyvinula česká firma.

Kromě Vítkovické nemocnice, která s nimi začala v pondělí, je provádějí i v pražské Nemocnici Na Bulovce.