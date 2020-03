Hasiči, lidé s dobrým srdcem, kteří v době pandemie koronaviru rozváží tolik žádané roušky, respirátory i další potřeby. Ručně překládali zdravotnický materiál, který o víkendu dopravil do Pardubic letoun Ruslan. Rukama jim prošly tuny nákladu! Roušky a respirátory pro Česko: „Obr“ dopravil zboží z Číny, podívejte se do skladu

Ale vyložením z letadla to nekončí, materiál se pak musí rozpočítat a naložit do náklaďáků a rozvézt do všech koutů republiky.