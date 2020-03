„Jeden z řidičů narazil zezadu do vozu před sebou, událost se naštěstí obešla bez zranění,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka. Kabinu nepozorného viníka nehody náraz zcela zdevastoval. Přivolaní hasiči odstraňovali následky až do podvečera. „Po tuto dobu zůstal průjezdný jeden jízdní pruh,“ dodal policista.

Koronavirus ONLINE: V Česku je 464 nakažených. Bez roušky už ven nevyjdete, rozhodla vláda

Na tristní situaci se podepsaly problémy na hranicích Slovenska s Maďarskem, které zpřísnilo opatření kvůli šíření koronaviru. Přes Lanžhot se vzhledem k situaci na slovenské dálnici dostalo ve vlnách vždy přibližně 100 kamionů, přechod byl jinak uzavřený.

Směrem na Rakousko je klid

Bez výraznějších problémů jsou dva otevřené přechody na jižní Moravě směrem do Rakouska, a to Mikulov na Břeclavsku a Hatě na Znojemsku. „Samozřejmě se ale může utvořit nějaká kolona. Je to z provozních důvodů, je úměrná úkonům, které se musí učinit," vysvětlil jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek.