Ryby

Ustavičný boj s partnerem je jako s větrnými mlýny. Jako kdyby o vás ztrácel zájem a sám si to nepřipouštěl. Zkuste se nad to povznést, jinak se špatné myšlenky projeví i v práci, kde se vám nyní neskutečně daří. Nenechte si to zkazit!