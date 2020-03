Protože na koronavirus stále neexistuje vakcína, lidé hledají způsoby, jak se s nákazou vypořádat na vlastní pěst. Někdy jde o neškodné přírodní produkty, jindy o nebezpečné chemikálie jako bělidlo. Internet jimi byl během posledních týdnů doslova zaplaven. Realita je ale taková, že žádný lék skutečně neexistuje a „zázrak“ ze sociální sítě v lepším případě nic neudělá, v horším vám ublíží.

Nejnebezpečnější je v tomto směru doporučování tzv. miracle mineral solution (MMS). To je přípravek na bázi bělidla, který podle některých lidí dokáže vyléčit prakticky jakoukoli chorobu, dokonce i autismus. Tato tvrzení o něm existují déle než 15 let.

Ovšem v základu jde o obyčejnou úklidovou chemii (chloritan sodný, kyselina chlorovodíková, chlornan vápenatý, atd.), která by se v žádném případě nikdy neměla konzumovat. Nejen, že člověku koronavirus nevyléčí, ale akorát si poleptáte vnitřnosti. Před MMS v minulosti varovaly mimo jiné česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Bělidlo však nemusíte zcela zatratit. Jen ho použijte na uklízení předmětů typu kliky od dveří, kde se můžou viry vyskytovat. Jako dezinfekce totiž funguje skvěle. „Bělidlo či dezinfekce na bázi chlóru a další roztoky jako 75 procentní etanol, kyselina peroctová a chloroform jsou výborným způsobem, jak zabít koronavirus na běžných površích, kde je přenos možný, ne-li pravděpodobný,“ radí WHO.

Kokain i marihuana jsou špatný nápad

Nejen MMS si lidé doporučují. Vyléčit koronavirus podle některých nepodložených zpráv má umět i konzumace sezamového oleje a česneku. Jenže žádným olejem tomuto nepomůžete a česnek sice dokáže vylepšit imunitu a je velmi zdravý, ale také na COVID-19 nijak nepomůže.

Nefungují ani červené mořské řasy, které dle některých studií mohou přispět k boji s nachlazením, jelikož mají určitý antivirový efekt. „Problémem je, že existuje 4000 druhů těchto řas a jen některé bojují s virovými chorobami,“ varovala organizace The McGill Office for Science and Society (OSS), která se věnuje vyvracení mýtů z oblasti vědeckých poznatků. „Bez potvrzení, správného označení a osvědčení je to k ničemu,“ dodala.

V neposlední řadě koronavirus nevyléčíte ani marihuanou. Kanabinoidy v ní obsažené sice obsahují jisté antibakteriální účinky, ale COVID-19 je virová nákaza, takže k boji nepřispějí. A možná nejbizarnější doporučení? Léčit koronavirus kokainem. I takové zprávy se na internetu objevily. To se nepokoušejte v žádném případě, kokain, kromě toho že je návykový, může přispět k dýchacím problémům, které rozhodně nepomohou s vyléčením respirační nemoci jako je COVID-19.