Koronavirus ONLINE: Ze Španělska jen s testem, nebo do karantény A skokový nárůst případů v ČR

Česko hlásí 410 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 21 388 lidí, vyléčených je 16 040 a aktuálně nakažených je pak 4938. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo do pátečního podvečera 343 nových případů a s nemocí covid-19 zemřeli během dne čtyři lidé. Je druhý nejvyšší počet od začátku epidemie, číslo ale ještě pravděpodobně vzroste. Od pondělí budou Češi potřebovat negativní test na koronavirus při návratu ze Španělska, nebo jít do karantény, potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Výjimku mají Kanárské ostrovy, krátkodobé pobyty do 12 hodin a děti mladší pěti let. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.