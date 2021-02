Koronavirus ONLINE: Zakážou Čechům cesty nad 20 km od domova? A 19 682 úmrtí v ČR

Lockdown, o kterém se nyní stále častěji hovoří v souvislosti se zpřísněním opatření, by mohl podle epidemiologa a člena Rady vlády pro zdravotní rizika Petra Smejkala vypadat tak, že by se mohly uzavřít mateřské školy a byla by „maximálně omezená mobilita“. Uvedl to v České televizi v pořadu Interview.

„V podstatě bych řekl, že by to bylo to, co bylo před rokem na jaře, kdy byly ulice opravdu prázdné,“ podotkl.