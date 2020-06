Koronavirus ONLINE: Z Česka do Chorvatska zamíří přímé vlaky. Vláda řeší bezpečné země

„To na co se orientujeme, je záchrana pracovních míst v této zemi,“ zdůraznil dnes v Epicentru ve studiu Blesk Zpráv náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík (ČSSD), když přišel okomentovat pomoc pro rodiny k příručce deníku Blesk s názvem Nová pravidla pro život.

Negativního vývoje nezaměstnanosti se vláda obává. Chce do záchrany pracovních míst proto použít přes půl miliardy korun z evropských peněz.

„Cítíme potřebu podchytit lidi v tom raném stádiu a hned s nimi pracovat a hned pomáhat se dostat k nějaké práci,“ sliboval za vládu náměstek.

V pondělním Epicentru naznačil, že by nezaměstnanost mohla vzrůst, přesná čísla ale představí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v příštích dnech.

„Pamatujeme si, že se tu při té minulé krizi točila nezaměstnanost okolo deseti procent. Ta situaci by mohla nastat, ale děláme vše pro to, opravdu vše proto, aby nenastala. To je náš obrovský úkol,“ připustil Povšík nárůst lidí bez práce.