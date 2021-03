Koronavirus ONLINE: Výrazný pokles nových případů v Česku, ale i přes 200 mrtvých za den

Čechům se brzy otevře další exotická destinace pro dovolenou. Proočkované Seychley by měly od 25. března povolit cesty na své ostrůvky pouze s negativním testem. Podle cestovních kanceláří a agentur se tak tato destinace přidá k Egyptu, Maledivám a Kanárským ostrovům, kam nyní proudí řada Čechů na dovolenou - koronaviru a testům navzdory. Cestovní ruch očekává, že by se mohl brzy postavit na nohy, a to i díky blížícím se covid pasům.