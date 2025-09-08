Pekelné zdražení? Emisní povolenky zabolí peněženky! Dodavatelé plynu se připravují na nová pravidla
Uzavírali jste v poslední době novou smlouvu na dodávku plynu? A víte o tom, že někteří z vás v ní máte více či méně nápadně zapracované pekelné zdražení? Přečtěte si ji pořádně! Za případné razantní zdražení může start emisních povolenek, tzv. systém EU ETS2. Problém je v tom, že nikdo ještě tutově neví, o kolik korun vlastně bude chudší vaše peněženka.
Emisní povolenky pro domy a auta znamenají to, že když někdo topí plynem, uhlím nebo jezdí na benzin a naftu, bude za to postupně platit víc. Ne tedy přímo on, ale dodavatel plynu nebo pumpa. A ti si to pak přidají do ceny. Nové pravidlo ještě neplatí, ale vy už to ve smlouvě na plyn pravděpodobně máte. Všimli jste si? Podívejte se, co jste podepsali.
„Dojde-li v ČR k zavedení tohoto systému, pak vám nejdříve od 1. 1. 2027 bude za každou odebranou MWh plynu účtována vedle ceny za MWh a stálé platby i položka „cena emisní povolenky“. Než se tak stane, tato položka nebude ovlivňovat vaši cenu plynu,“ vysvětluje novou formulku ve smlouvách například mluvčí ČEZ Roman Gazdík, který však upozorňuje, že v tuto chvíli to vlastně nic neznamená. To až od 1. ledna 2027, případně 2028, pokud to Češi „ukecají“.
Nevyhnete se tomu
Toto případné zdražení se týká celého trhu. Někteří dodavatelé to dávají do smlouvy už nyní, jiní zatím neuzavírají smlouvy delší než do konce příštího roku.
Co má být cílem? Doteď povolenky platily hlavně velké fabriky a elektrárny. Nově se EU rozhodla je rozšířit na domácnosti a auta, aby i lidé platili za znečištění. Cílem je motivovat k úsporám a přechodu na čistší energie, zateplení, tepelná čerpadla nebo elektromobily.
Politické a společenské napětí
Nový systém je kontroverzní. Někteří tvrdí, že zdraží život, aniž by výrazně pomohl klimatu, jiní zdůrazňují, že je nezbytný k plnění evropských klimatických cílů. Proto je ETS2 zároveň ekonomické, ekologické i politické téma.
Brzda na 1100 Kč
Evropská unie slibuje, že cena nové emisní povolenky pro budovy a dopravu nesmí vystřelit nad 45 eur, tedy zhruba 1100 korun. Pokud by vyšplhala výš, Brusel má možnost jednou za rok zasáhnout a vypustit na trh další povolenky, aby cenu stáhl dolů.
Problém je v tom, že takový zásah lze provést jen jednou do roka. A co když to nebude stačit? Právě proto Česko spolu s dalšími 17 státy tlačí na to, aby se hranice 45 eur stala pevnou brzdou. Konečná podoba není jistá.
Emisní povolenky: Proč, za co a od kdy?
- Emisní povolenka je v podstatě „lístek“, který opravňuje vypustit určité množství CO2. Když firma spaluje uhlí, plyn nebo naftu, musí za každou vyprodukovanou tunu oxidu uhličitého mít takovou povolenku. Pokud povolenky chybějí, hrozí pokuta.
- Povinnost nakoupit povolenky za emise vzniklé ze spalování paliv budou mít i dodavatelé paliv. A ty nejsou zadarmo.
- Pokud jste v poslední době podepisovali novou smlouvu na dodávku plynu nebo se chystáte, nejspíš na zmiňovanou emisní doložku narazíte. Má ji už většina dodavatelů. Nyní vás nezavazuje k ničemu. Ale až to vypukne, budete platit. Váš dodavatel zkrátka legitimně navýší cenu o náklad spojený s nákupem emisních povolenek, aniž bude muset měnit smlouvy všem zákazníkům. ODKDY? Ladí se poslední detaily.
- Vše už schválila Evropská unie, začít se má v roce 2027, případně o rok později, to pokud by byly ceny hodně vysoké. Česko se snaží o odklad na rok 2028.
- Ladí se poslední detaily a přesná pravidla a také možné kompenzace, aby chudší rodiny či důchodci dostali zpět část peněz z nového tzv. Sociálního klimatického fondu. Zatím jde o sliby.
- A jak je to s elektřinou? Ta už v sobě povolenky má, a proto je dražší, než bývala. Nově se tedy přidají hlavně plyn, uhlí, nafta a benzin.
Litr paliva nad 40 korun a topení o 17 tisíc dráž?
Od tržní ceny povolenek se bude odvíjet výše poplatku, jejž domácnosti odvedou při nákupu fosilních paliv. S povolenkami se zatím obchoduje jen zkusmo, ale současná čísla jsou hrozivá.
„Emisní povolenky pro domácnosti minulý týden v pondělí na burze v Londýně zdražily na nový rekord, zdražovat mají i dále,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.
Cena vyskočila na 87,2 eura (2133 Kč). Toto číslo vám sice nic moc neřekne, ale v překladu znamená, že litr benzinu by stál o cca 6,20 Kč navíc, nafta o 7 korun více. Pokud by se tedy do roku 2027 nezměnila z jiných vlivů, zvykali bychom si na ceny nad 40 Kč. Za plyn by si jedna domácnost v rodinném domě připlatila zhruba 17 tisíc ročně. Metrák uhlí bude stát dvojnásob.
Jak se připravují dodavatelé?
- E.ON (mluvčí Tomáš Leixner): „Klíčové z našeho pohledu je, aby došlo k přijetí právní úpravy, která by jasně stanovila pravidla promítání nákladů na EU ETS2 do koncových cen tak, abychom se mohli připravit na budoucnost. Jelikož tato legislativa zatím neexistuje, nabízíme i nadále zákazníkům smlouvy s pevnou cenou s tím, že cena je plně garantovaná až do konce roku 2026.“
- PRE (mluvčí Karel Hanzelka): „Na problematiku ETS2 upozorňujeme v ceníku, předsmluvních informacích i samotné smlouvě. V ní je uvedeno následující: Pro případ zatížení dodávky plynu emisní povinností obsahuje (cena plynu) také složku »cena emisních povolenek«, jejíž podmínky uplatnění a způsob výpočtu jsou blíže stanoveny v části ceníku »způsob stanovení emisních nákladů«.“
- Pražská plynárenská (mluvčí M. Vránek): „U zákazníků, kterých se uvedené bude od data platnosti týkat, dáváme do smlouvy doložku, že cena může být navýšena o cenu emisních povolenek. Zákazníkům to vysvětlujeme ve smyslu, že uvedené je ve smyslu závazné legislativy EU.“
- MND (mluvčí Martin Beneš): „Přesné znění (poznámky v ceníku) je následující: Od 1. 1. 2027 vám budou na základě nové zákonné povinnosti k obchodní ceně plynu a ceně za regulované služby účtovány náklady na pořízení emisní povolenky na plyn. Součástí ceníku je dále příloha, která detailně informuje o způsobu stanovení ceny emisní povolenky.“
- epet (ředitel prodeje Roman Šmíd): „Doložku o emisních povolenkách dáváme do smlouvy už rok, protože pokud by to v ní nebylo, nemohli bychom prodávat produkty, které by přesahovaly termín po roce 2026, resp. přenesenou odpovědnost bychom nemohli požadovat po zákazníkovi.“
- Innogy (mluvčí Pavel Grochal): „Text doložky najdou zákazníci ve smlouvě.“ Tam se píše mimo jiné: „Ceny neobsahují náklad innogy na pořízení emisních povolenek v souvislosti se systémem obchodování s emisemi ETS2 dle evropské směrnice 2003/87/ES a její budoucí transpozicí do právního řádu ČR, která se očekává s účinností od r. 2027...“
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.