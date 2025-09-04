Benzin a nafta dál zlevňují. Ceny v Česku jsou nejnižší od poloviny června
Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 33,63 koruny, před týdnem byl o 16 haléřů dražší. Nafta zlevnila o 13 haléřů, za litr teď řidiči dají průměrně 32,25 koruny.
Paliva jsou v Česku nejlevnější od poloviny června. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
V meziročním srovnání je benzin v současnosti zhruba o 3,30 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili asi o 2,80 koruny na litru více.
Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 33,02 koruny.
Naftu tam prodávají průměrně za 31,50 koruny. Naopak nejdražší benzin natankují řidiči v Olomouckém kraji, kde litr benzinu stojí průměrně 34,19 koruny. Nejdražší nafta se tankuje v Praze, litr tam prodávají průměrně za 33,27 koruny.
