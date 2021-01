Koronavirus ONLINE: Vláda probere změny „psa“. Index na 70 bodech a 14 338 úmrtí v ČR

To, zda se někteří žáci a studenti vrátí do škol, by se podle vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové mělo rozhodnout začátkem příštího týdne. Prioritou je podle ní zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol, které na jaře čekají přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Většina žáků a studentů má od začátku nového roku kvůli zhoršení epidemie opět výuku na dálku. Otevřené zůstaly jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.