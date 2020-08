Koronavirus ONLINE: Varování před Chorvatskem, test po Mallorce a elixír prezidenta nezabral

Ve Spojených státech stále nezpomaluje růst bilance obětí koronaviru poté, co místní úřady ve čtvrtek opět ohlásily přes 1 000 nových úmrtí. Podle deníku The New York Times (NYT) poslední denní součet činil 1 219 mrtvých, zatímco průměr za poslední týden stoupl na 1 077. Kvůli nepříliš příznivému vývoji stojí před těžkými rozhodnutími školy po celých USA.