Koronavirus ONLINE: V MHD od července jen v rouškách. A 121 případů za pondělí v Česku

Balet Národního divadla (ND) uvede dnes večer světovou premiéru inscenace Phoenix, kterou tvoří tři původní choreografie Puppet, Dos soles solos a Prelude und Liebestod. Stojí za nimi respektovaní tvůrci Douglas Lee, Alejandro Cerrudo a Cayetano Soto. Jejich nová díla mají být podle ND symbolickými Fénixy zítřka. Fénix je metaforou obnovení života a zmrtvýchvstání, kterou chce divadlo nakročit i do další sezony, již nadějně vyhlíží jako už prostou všech omezení patřících k pandemii koronaviru.

Triptych měl být uveden v minulé sezoně, zabránila tomu právě pandemie. Jeho dvě části mohli diváci sledovat on-line letos v březnu. Všechny tři choreografie vznikly přímo pro soubor Baletu ND.

Douglas Lee je britský nezávislý choreograf. Jeho díla uvedly v premiéře Stuttgartský balet, Norský národní balet, New York City Ballet, Nizozemské taneční divadlo a další soubory. Jeho tvorba není neznámá ani v Praze, Mask Duet byl uveden ve Stavovském divadle v rámci listopadového Sametového gala 2019 i v rámci Gala Protančíme tím živě přenášeného z Národního divadla.

„Můj balet se jmenuje Puppet (Loutka). Velmi rád využívám pružnosti lidského těla, abych vytvořil krásu, nicméně myšlenka loutkohry naznačuje použití vnější síly, která tanečníkem pohybuje a ohýbá jej mnohdy až do nepřirozených úhlů. To vše na sále zkoumám. Symbolické postavy jako loutka probouzejí v lidech tvořivost a fantazii. Je to stejná energie, která diváky táhne do divadla na balet,“ uvedl k dílu choreograf.