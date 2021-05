Koronavirus ONLINE: Slovensko bude očkovat Sputnikem. Registrace 30+ začala a 658 případů za úterý

Kardiologové napříč republikou natočili osvětový spot, ve kterém upozorňují na nebezpečí infarktu myokardu. Je nejčastější příčinou úmrtí dospělých v ČR, a přestože lze situaci ovlivnit včasnou léčbou, pandemie koronaviru do toho podle kardiologů hluboce zasáhla. V tiskové zprávě to dnes uvedl přednosta interní kardiologické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno Petr Kala. Lidé by proto podle něj neměli podceňovat akutní bolesti na hrudi a dušnost.

Podle Kaly pandemie koronaviru vrátila pacienty s infarktem do doby minulé spojené s těžkými průběhy infarktu, mnoha komplikacemi včetně vysoké úmrtnosti a nutnosti resuscitací. „S kolegy intervenčními kardiology jsme se shodli, že se nejedná o problém lokální, ale globální, přestože s regionálními odlišnostmi. To se pak stalo hlavním spouštěčem a motorem vytvoření osvětového spotu,“ uvedl Kala. „Přestože průměrný věk pacientů s infarktem přesahuje 60 let, nezřídka léčíme i pacienty ve věku 40 let i mladší,“ varoval.