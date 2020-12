Koronavirus ONLINE: Skóre PES kleslo na 76 bodů. A nová mutace viru se šíří Evropou

Pěkné ráno, i dnes budeme sledovat dění kolem pandemie nového koronaviru online.

Do Česka by dnes měla dorazit první dodávka vakcín proti novému typu koronaviru. Dovezena bude do Fakultní nemocnice Motol, odkud se bude distribuovat do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic. Hned následující den, tedy v neděli 27. prosince, by mělo začít očkování. Mezi prvními dostane vakcínu premiér Andrej Babiš (ANO).