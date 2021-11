Koronavirus ONLINE: Rekordních 25 864 případů za úterý v ČR. Plnou péči už nezvládá první nemocnice

Vojáci se vrátili do nemocnic v Ústeckém kraji. Pomáhali tam už na jaře, teď nastupují znovu. Nastoupili do Žatce, Mostu, Teplic a Děčína, řekli ČTK mluvčí nemocnic. Ve středu nastoupí do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a v pondělí do Chomutova. Pomohou zaměstnancům, kteří jsou vytíženi péčí o covidové pacienty, jejichž počet stále roste.