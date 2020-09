Koronavirus ONLINE: Prymula promluvil o zavření škol. A 240 tisíc lidí si stáhlo eRoušku

Za nasazení vojákům, policistům, hasičům, zdravotníkům a všem, kdo pomáhali v boji s covidem-19, poděkoval během proslovu na Dnech NATO premiér Andrej Babiš (ANO).

„Covid jen potvrzuje to, co už dávno víme. V krizi se vždycky spoléháme na armádu, a to nejenom já, vláda, ale celá naše společnost. Všichni víme, že armáda nás nikdy nezklame,“ řekl premiér. V minulosti podle něj často armáda doplácela na finanční škrty, když bylo potřeba zalepovat díry v rozpočtu. „Dnes je tomu jinak. Víme, že armádu potřebujeme a že bez investic by se nám časem rozpadla,“ dodal Babiš.