Koronavirus ONLINE: První stupeň škol se vrátí 12. dubna. Školky budou bez roušek

První stupeň základních škol se vrátí do lavic 12. dubna v rotačním principu, uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Příští týden ještě v závislosti na vývoji epidemie upřesní, kterých okresů se to případně týkat nebude. Do školek se budou moci nejdříve vrátit jen děti ze závěrečného ročníku, budou moci být ve třídách maximálně po 15 dětech bez roušek. V Česku v březnu zemřelo s covidem 5779 lidí, asi o 800 více než v dosud nejtragičtějším listopadu. Od začátku epidemie zemřelo s nákazou 26 586 lidí. Ve středu v ČR přibylo 7208 potvrzených případů koronaviru. Za poslední týden pak eviduje lékový ústav šest případů úmrtí, která nastala po očkování proti covidu-19. Celkem jich je 31. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.