Koronavirus ONLINE: Přírůstek nakažených klesl, hospitalizovaných ale dál přibývá. A strach z nové varianty

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso, swp -

Epidemie koronaviru v Česku s mutací delta řádí dál. Za pátek přibylo 20 315 nakažených a v nemocnicích leží 6169 lidí s covidem-19, což je zhruba o 900 víc než před týdnem. WHO označila za novou variantu omikron, která se šíří v JAR, mezi znepokojivé. Česko kvůli ní doporučuje necestovat do osmi afrických zemí. A lidé, kteří v nich pobývali v posledních dvou týdnech víc než 12 hodin, nemohou od soboty vstoupit do ČR. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.